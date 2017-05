John og Jørgen Hansen ? 93 og 68 år ? er et levende eksempel på, at fisk er sundt, men nu vil de begge hellige sig andre ting.

Far og søn stopper men Fiskehuset lever videre

Køge - 26. maj 2017 kl. 09:00 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pinselørdag er sidste dag for Jørgen Hansen i en af Køges ældste specialforretninger, Fiskehuset, Nørregade 8 (i gården) i Køge. Jørgen Hansen er på vej mod de 68 år, og efter omkring 50 år har han fået "blod på tanden" til at prøve noget nyt.

Det skriver LørdagsAvisen.

"Ja, nu skal jeg også prøve at slappe lidt af," siger Jørgen Hansen med et stort smil.

"Som 3. generation har fisk jo været hele mit liv. Tidligt op om morgen, sent hjem om aftenen og sjældent rigtig ferie. Sådan er det jo at være selvstændig i en mindre forretning, men hverken jeg eller familien fortryder noget af det. Vi er jo kommet i kontakt med en masse mennesker, både de lokale som handler over disken, og de mange restauratører og hoteller på hele Sjælland, som vi har leveret varer til i "en menneskealder"."

At fisk er sundt, er både Jørgen Hansen, og hans far John, gode eksempler på. Begge har gode helbred, trods alder på henholdsvis 68 og 93 år, og det er kun kort tid siden John sluttede med at have sin daglige gang i forretningen, og køre ud med varer.

"Jeg fik nye knæ for 30 år siden, og det er den "reparation" jeg skulle igennem," siger John Hansen, "men det var også godt jeg fik de nye knæ, for de er stadig som nye."

John Hansen mødes stadig med gamle venner til en gang rafling, men desværre er mange af de gamle jo faldet væk, fortæller han, men de er så blevet erstattet af nogle nye, der fylder pladserne godt ud.

Egentlig startede "fiske-eventyret" på Køge Havn, hvor Johns far, Aage Jørgen Hansen, som 25-årig i 1925 blev ansat som leder af Fiskesalgsforeningen for Køge & Omegn. Han startede under beskedne forhold, med en trækvogn og en omsætning på få kasser fisk om dagen, men efter 38 år sluttede han og hustruen Tonni, med en sund og blomstrende forretning og en millionomsætning i 1963. Allerede på det tidspunkt var John blevet ansat i forældrenes fiskeforretning, og han havde overtaget Fiskehuset i Nørregade 8, efter Frederik Hansen. Fiskehuset kan dateres tilbage til 1917.

Som sin far, der var kommet med i familie-foretagenet som dreng, kom også Jørgen Hansen med i det daglige arbejde i en ung alder. Allerede som 16-17 årig var Jørgen en fast del af Fiskehuset, og den 1. Januar 1987 blev han ejer af forretningen. Både mor og søster har hjulpet til, og i de sidste 20 år har Jørgen haft sin kone, Jette, ved sin side, mens far John hovedsalig har kørt med varer til restauranter og hoteller. Jette har ikke noget ønske om at gå på pension, som sin mand, så hun er startet i nyt job, men pinselørdag skal Jørgen til at nyde sit otium.

Varemærket har altid været kvalitet frem for alt, og det vil man fortsat kunne finde i Nørregade 8. Forretningen er nemlig overtaget af en af de faste leverandører af røgvarer gennem mere end 30 år, Kenneth Kristensen, Centralrøgeriet i Bjæverskov, som sammen med en god ven, Rene Nielsen, Centrum Fisk i Rødovrecentret, vil sørge for at køre butikken videre.

"Selvfølgelig skal der fortsat være fiskeforretning i Nørregade 8," fortæller Kenneth Kristensen. "Både Rene og jeg er udlært i Nørreport Fiskehus, og det er jo et navn, som de fleste med forstand på kvalitetsfisk kan nikke anerkendende til. Vi vil selvfølgelig lave lidt om, og butikken trænger til at blive renoveret, men allerede den 10. juni vil vi åbne med et "brag" med smagsprøver o.s.v., så kunderne ikke er i tvivl om, at der er kommet nye ejere, men kvaliteten og Fiskehuset vil bestå."