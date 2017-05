Lørdag den 27. maj er det atter tid for afviklingen af årets forårsfest ved Vemmedrupskolen.

Familie- og grillhygge ved Vemmedrupskolen

Køge - 23. maj 2017 kl. 12:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad der startede som et indvielsesarrangement for Vemmedrupskolens nye streetareal med skateboard, streetsoccer og hæng-ud faciliteter, er efterhånden blevet en tradition der emmer af både familie- og grillhygge på plænen ved skolen.

Aktiviteter der hvert år stilles op - er lige fra hoppeborg, bordtennis og streetsoccer til skatekonkurrence i sin reneste form for de unge skatere der hvert år valfarter fra både inden- og udenfor kommunen for enten at deltage i konkurrencerne eller blot stå på sidelinjen til de pulserende toner fra årets DJ.

I et stadigt tæt samarbejde med Køges kulturhus for unge, Tapperiet, og profilklubben 'Skate i Gule Hal', er Vemmefest ligeså meget en lokalfest for byens borgere som det er et projekt på tværs af kommunale institutioner.

Tanken bag arrangementet er i lige så høj grad, at vise de unge de muligheder de har for gratis aktiviteter i hele kommunen. Hvad enten det er hæng-ud dage i Vemmedrup Ungdomsklub, koncerter og arrangementer på Tapperiet eller at skate i Gule Hal.

Vemmefest er således i år en del af Profilklub Gule Hal's skatekonkurrence 'Kongen af Køge', der strækker sig ud over flere lokationer rundt om i kommunen.

Vemmefesten, der løber af stabelen lørdag den 27. maj kl. 13.00-17.00, er som altid gratis at deltage i. Og alle er velkomne.