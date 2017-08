Familie: Hjælp os med at finde Joel

Se billedserie 25-årige Joel Frandsen forsvandt fra Ejby i lørdags. Eftersøgning med hunde og helikopter var mandag uden resultat. Privatfoto

Køge - 15. august 2017 kl. 12:35 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med hunde og helikopter ledte politiet mandag efter den 25-årige Joel Frandsen, der har været forsvundet siden lørdag. Nu beder hans familie om hjælp til at finde ham. Det skriver DAGBLADET Køge.

Joel Frandsen forsvandt i lørdags fra sine forældres hjem i Ejby, og ingen har hørt noget fra ham siden. Det fortæller hans moster.

- Han gik hjemmefra. Min søster var hjemme med ham. Han har været ked af det et stykke tid, og pludselig ville han gå. Min søster sagde, at det skulle han da ikke, men det gjorde han, og der er ingen, der har set noget eller hørt fra ham siden, slet ikke ingen. Han har i lang tid været ked af det. Alle prøver at hjælpe ham, men det har bare ikke hjulpet ham, siger Solveig Christensen med grådkvalt stemme.

Familien slog mandag morgen alarm til politiet, som efterfølgende satte en stor eftersøgningsaktion i gang efter Joel. Området ved Ejbyskoven blev eftersøgt med politihunde og området blev også overfløjet med helikopter.

- Både politiet og familie og venner var ude for at lede efter Joel i går her i området. Det er her, de har registreret, at hans telefon er gået på en mast, fortæller Solveig Christensen.

Men eftersøgningen gav intet resultat.

- Det er underligt. Han har ikke taget hverken kreditkort eller pas med sig, så det er utænkeligt, at han er taget ud af landet. Jeg ved det simpelthen ikke, siger Solveig Christensen.

På familiens vegne beder hun nu befolkningen om hjælp til at finde Joel.

- Hvis der overhovedet er nogen, der ser eller bemærker ham, vil vi meget gerne høre fra dem. Vi håber bare på det bedste. Alt andet er fuldstændig ubærligt, siger Joels moster.

Politiet indstillede eftersøgningen i går klokken 19.45, men fortsætter de følgende dage, indtil Joel er fundet, eller der er modtaget livstegn fra ham. Det fortæller pressetalsmand fra Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

- Lokalpolitiet i Køge vil fortsætte i samarbejde med familien. Vi har desværre ikke nogle konkrete oplysninger om, hvor han kan være henne. Vi har ikke fundet ham de oplagte steder, hvor vi har søgt med helikopter og hunde. Men vi har stadig flere muligheder at gå efter. Der er et digitalt spor, vi skal kigge nærmere på. Der kom en oplysning til sidst i går om, at nogen mente, at han havde været aktiv på et socialt medie. Så det må vi forfølge fremadrettet for at se, om det er rigtigt. Er det tilfældet, skal vi finde ud af, om andre kan logge ind på hans profil på det sociale medie end ham selv, siger Martin Bjerregaard.

Joel Frandsen er 25 år. Han er dansk af udseende, 175-180 centimeter høj og almindelig af bygning. Han har kort, lyst hår, og har flere tatoveringer på bryst, ryg og skuldre. Han er muligvis iført en kasket, formentlig jeans og Nike-sko.

Oplysninger om Joel Frandsen kan gives til politiet på telefon 114.