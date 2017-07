Færre virksomheder i Køge har overskud

"Mens fremgangen i omsætningen og indtjeningen steg efter opsvinget i 2013, så har mange virksomheder valgt at holde omkostningerne nede. Men de senere års udvikling har betydet, at flere virksomheder nu føler sig i stand til at foretage økonomiske investeringer, så de kan efterkomme efterspørgslen på markedet", siger han og fortsætter:

"Analysens resultater skal derfor ses i lyset af, at en stigende indtjening har medført en øget optimisme i virksomhederne i Køge, hvorfor flere blandt andet begynder at investere i maskiner og ansætte medarbejdere for at kunne følge med. På den baggrund er der en naturlig og positiv forklaring på den nedadgående udvikling".

Alligevel hæfter Kim Stenstrøm sig ved, at tillidsindikatorer for både industri og forbrugere i første del af 2017 er steget, og det har stor betydning for udviklingen i beskæftigelsen og virksomheder. Derfor mener han også, at der ligger et relativt robust vækstpotentiale under den danske økonomi, som kan få flere virksomheder til at nedprioritere opbygning af mere egenkapital og i stedet fokusere på at udvide forretningen.