Socialdemokraternes gruppeformand foreslår at bruge de penge, der er til overs, når kommunen får færre ledige, til at forbedre arbejdsvilkår for eksempelvis pædagoger, lærere og SOSU-assistenter. Velfærd er ikke kun normeringer, mener Marie Stærke.Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Færre ledige skal finansiere bedre arbejdsvilkår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færre ledige skal finansiere bedre arbejdsvilkår

Køge - 17. september 2016 kl. 13:01 Af Trine Møller Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommunes ansatte er nøglen til at skabe værdifuld velfærd for borgerne, når der ikke er råd til at konkurrere på for eksempel normeringer i daginstitutioner. Det mener Socialdemokraternes gruppeformand, Marie Stærke.

- Det går rigtig godt på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, fordi ledigheden falder. Lad os da bruge den fortjeneste på at forbedre vilkårene for de mennesker, der er i arbejde, så vi skaber større arbejdsglæde, sikrer vores evnen til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og forebygger nedslidning og sygemeldingerne, siger Marie Stærke.

Hun anerkender, at det ikke er muligt at budgettere med en sådan ordning i de aktuelle forhandlinger, men Marie Stærke håber at finde opbakning til et form for principielt håndslag om at benytte en sådan praksis.

- Tanken er, at vi kan sætte noget i gang og allerede nu undersøge muligheden for eksempelvis at påvirke de lokalaftaler, der indgår i de ansattes samlede løn. Under alle omstændigheder skal vi se på, om det kan betale sig at ansætte flere faste medarbejdere for at spare vikartimer, om nyansatte kan starte på et højere løntrin, hvor der er mangel på hjælpemidler, der kan skåne de ansatte for løft eller lignende, hvordan vi kan styrke mulighederne for efteruddannelse, fortæller Marie Stærke, der videre nævner gratis fitness-kort, coaching, gratis svømmehal og bedre julegaver som andre veje til at give de ansatte et klap på skulderen, idet selve lønspørgsmålet i sin helhed er bestemt af arbejdsmarkedets parter.

- Det er naturligvis kun idéer, og det giver naturligvis kun mening, hvis vi spørger medarbejderne, hvad de selv vil sætte pris på, tilføjer Marie Stærke.