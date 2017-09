Se billedserie Dorethe Pedersen er med i den udviklingsgruppe, der arbejder på at skabe et "fællesbyg" på Søndre Havn i Køge. Foto: Torben Thorsø

Fællesskab på havnen

Køge - 09. september 2017 kl. 18:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndre Havn skal også rumme et byggeri, hvor fællesskabet er i højsædet, hvis det står til en nystiftet forening, der er med hele vejen i et nyt byggeri. Det skal være et moderne fællesskab, hvor rammerne i byggeriet lægger op til spontane møder og understøtter aktiviteter, der kan samle beboerne, når de har lyst.

Det fortæller Dorethe Pedersen fra udviklingsgruppen Fællesbyg Køge Kyst:

- Det skal være et sted, hvor der er mulighed for at engagere sig i fællesskabet med alt fra fællesspisning til vandreture og måske etablering af et cykelværksted eller andre aktiviteter.

Hun understreger, at det handler om at tingene skal vokse frem af sig selv, fordi beboerne i det nye byggeri føler for det, samtidig med, at beboerne har deres egne, private lejligheder i byggeriet.

Gruppen har allieret sig med Tegnestuen vandkunsten og har fået mulighed for at realisere byggeriet på en grund ved Strandkvanen på Søndre Havn i Køge. De er foreløbig en god håndfuld interesserede, man skal op på 45 husstande for at kunne realisere byggeriet.

Udviklingsgruppen for Fællesbyg Køge Kyst holder løbende informationsmøder om projektet. Hvis man er blevet nysgerrig er det bare at troppe op næste gang. Det er den 19. september klokken 18 i »Det Grønne Hus«, Vestergade 31 i Køge.

Man kan også blive klogere ved at besøge deres Facebook-side.