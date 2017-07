En 30-årig mand, der netop har fået en behandlingsdom for trusler, har i en anden sag fået erstatning for uberettet varetægtsfængsling for manddrab. Han blev frikendt for den anklage i januar 2013.

Får erstatning efter frifindelse for manddrab

Køge - 16. juli 2017 kl. 06:14 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 30-årig mand fra Herfølge er netop blevet idømt en behandlingsdom for revolver-trusler mod sin familie i Lille Skensved. Men manden er også i en anden retssag blevet tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste under en uberettet fængsling. Det fremgår af en dom fra Retten i Roskilde, skriver DAGBLADET Køge.

Den 30-årige mand var frihedsberøvet fra den 1. oktober 2011 til den 31. januar 2013, hvor han var varetægtsfængslet under anklage om forsøg på manddrab. Manden blev imidlertid frikendt for tiltalen under retssagen den 23. januar 2013.

I maj 2013 fik den 30-årige mand tilkendt erstatning på 148.500 kroner for varetægtsfængslingen. Det var dog kun en tredjedel af det beløb, han og hans advokat havde krævet. Men Statsadvokatens afgørelse havde taget hensyn til det, der hedder »egen skyld« som dækker over, at der var en begrundet mistanke om, at han kunne have været skyldig i det, han var sigtet for. Erstatningen blev også nedsat, fordi han fik afkortet en anden straf, han var blevet idømt, med 60 dage.

Men den 30-årige mand har også krævet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for den periode, han har siddet varetægtsfængslet. Kravet er på 900.000 kroner.

Dette krav er blevet afvist af Statsadvokaten og Rigsadvokaten med begrundelse om, at det ikke var dokumenteret, at den 30-årige mand var ansat i sin brors vognmandsfirma. Et firma, som den 30-årige selv har startet og tidligere ejet.

Men den 30-årige mand ønskede at få erstatningsspørgsmålet prøvet ved retten. Da sagen så var for Retten i Roskilde forklarede han, at han i maj måned 2011 blev ansat i sin brors firma og at han arbejdede her, indtil han blev anholdt den 30. september 2011. Retten fandt det derfor bevist, at den 30-årige fortsat ville have haft arbejde hos sin bror, hvis ikke han var blevet anholdt, og at han derved har haft en tabt arbejdsfortjeneste i den periode, han har siddet varetægtsfængslet.

Retten har derfor afgjort, at den 30-årige mand skal have 216.000 kroner i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Statskassen skal betale sagens omkostninger.