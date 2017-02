Tidligere student Tobias Thomas har indgået et samarbejde med Køge Handelsskole og Charlotte Due. Foto: Køge Handelsskole Foto: //TT-Film

Få mere fart på med Facebook

22. februar 2017

Tobias Thomas er student fra Køge Handelsgymnasium 2015 og har siden da været selvstændig med sit firma TT-Film. Han har erfaringer med at hjælpe virksomheder med sociale medier, og han indgår nu et samarbejde med Køge Handelsskole.

- Trods sin unge alder rådgiver han flere virksomheder med at opnå succes på Facebook. Dette kombineret med den øgede interesse der er for at lære at bruge Facebook professionelt i virksomheden, har vi længe talt om at udvikle og udbyde et kursus, siger Charlotte Due, der er leder af drift og planlægning på Kursuscentret Køge Handelsskole.

Samarbejdet resulterer i første omgang i et forløb på to en halv dag, og der er planer om at udbyde flere kurser om markedsføring på sociale medier til medarbejdere og virksomheder.

- På kurset går vi i dybden med Facebook. Det er henvendt til virksomheder, der gerne vil i gang eller komme et spadestik dybere med Facebook, siger Tobias Thomas.

Tobias Thomas vil introducere fænomenet og give firmaer inspiration og værktøjer til at komme godt i gang.

- For rigtig mange virksomheder er der stadig et stort, uforløst potentiale i at bruge Facebook som del af markedsføringen og kommunikationen. Det er en måde at komme helt tæt på kunderne, og en let vej for dem at kommunikere med virksomheden, siger Tobias Thomas.

Der er mulighed for at læse mere om kurset, der starter sidst i marts, på Kursuscentret Køge Handelsskoles hjemmesiden www.khskurser.dk