Se billedserie Sådan ser der ud i metal-containeren - der er kun enkelte »smuttere« i dag.

Få hjælp til dit skrald

Køge - 17. februar 2017 kl. 17:30 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tider, hvor gamle øldåser, tomme marmeladeglas og bananskræller røg i samme affaldspose er for længst forbi.

I dag sorteres affaldet i mange private husholdninger i en række forskellige grupper, og det sker også i Karlemoseparken, hvor de omkring 1750 beboere fordelt på de 629 lejligheder nu får endnu bedre hjælp til at sortere affaldet rigtigt.

Kommunen har søgt og fået et tilskud fra Miljøstyrelsen på godt 360.000 kr. til projektet »Viceværten har svaret«, og det betyder blandt andet, at områdeleder Thomas Fredskov og to af hans ejendomsfunktionærer (det hedder en vicevært anno 2017, red.) er kommet på skolebænken.

- Vi har jo affaldssorteret herude i godt tre år, så nu handler det om, at få givet vores medarbejdere en større viden og at få gjort dem mere udadvendte, så de nemmere kan hjælpe vores beboere med at få gjort tingene rigtigt, forklarer han.

- Og det er et rigtigt godt initiativ, for jo mere folk ved om affaldssortering, jo mere går de ind for det, og jo nemmere bliver det for både dem og os.

Thomas Fredskov er ikke i tvivl om, at netop information er alfa og omega for, at affaldssorteringen bliver en succes.

- Når du får folk til at forstå, hvor svært det er at sætte ild til dåse, der havner på forbrændingen, eller hvor meget genbrugsglas, du er nødt til at kassere, hvis der ryger bare en enkelt tallerken i glascontaineren, så kan de pludselig meget bedre se idéen med hele sorteringen, forklarer områdechefen.

- Og det gælder især børnene, for når vi først får snakket med dem om sortering, så lærer de lynhurtigt deres forældre, hvordan det skal gøres.

- Hvis det stadig kniber, så kan vi fremover også bedre hjælpe med konkrete spørgsmål om, hvad der skal hvorhen, siger han.