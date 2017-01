Få gratis jubilæums- KØS

I morgen den 1. februar 2017 er det nemlig 40 år siden, at det, man i dag kender som KØS Museum for kunst i det offentlige rum, tog sin spæde begyndelse under navnet Kunstmuseet Køge Skitsesamling. For at markere dagen, er der derfor gratis entré på museet 1. februar samt en lille særudstilling, der viser museets medlemskort gennem tiden.