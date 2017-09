Få den gode smag ét sted

- Det her er en måde, hvorpå forbrugerne kan få tæt kontakt med lokale producenter, der for eksempel lige har hevet økologiske gulerødder op af jorden eller præsenterer fermenterede produkter fyldt med kærlighed, siger Jan Jochimsen og tilføjer, at den ugentlige udleveringsdag også er en oplagt mulighed for at møde producenterne når de overdrager og har muligheden for at præsentere deres varer.