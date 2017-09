Eyvind spændte ben for tyven på Malerklemmen

- Jeg gik og hejste flag omme i baghaven. Så lød der et mægtigt brag. Jeg tænkte, at det var hos naboen, men det kunne ikke være rigtigt, for de var ikke stået op. Derfor jeg gik ind gennem huset og ud på bagsiden. Der så jeg, at terrassedøren ind til vores kontor på første sal stod åben, og der var nogen, der puslede deroppe. Jeg gik stille og roligt op af trappen og så, at der stod én og rodede skrivebordsskufferne og der var glasskår ud over det hele, fortæller han.