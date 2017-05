Et smukt "forvandlings-bolsche" i Algestrup

"Det var faktisk min mor og jeg der fik idéen til at kontakte ETK og forhøre os om muligheden for også at få mulighed for at glæde os over forårets mange smukke blomster i Algestrup. Vi har gennem flere år frydet os over den smukke farvepragt når vi kører gennem Herfølge og Køge. Så vi skrev et brev til ETK og fik et positivt svar tilbage hvor vi fik at vide, at man hos ETK var positivt stemt omkring muligheden", fortæller Joan Skanderup til LørdagsAvisen.