Et godt tilbud: Skolen i urskoven

»Gammel skole - Tornerose Slot. Her er muligheden for at få fuld beskæftigelse i et godt stykke tid fremover. Haven trænger også til en forandring fra urskov til have. Der er indlagt centralvarme med et ældre oliefyr (som i en Krummefilm), som står i sidebygningen, der også har garage/værkstedsplads. Boligen SKAL gennemgående restaureres. Her kan I p.t. også finde skimmelsvamp m.v. Kig IKKE på denne ejendom, hvis I ikke har energi, mulighed eller råd til at sætte den i stand!«.