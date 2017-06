Se billedserie Lamper i 3D er et hit i øjeblikket, fortæller Jonas Veggerby. Foto: Henrik Førby Jensen

Et frisk pust fra up-coming designere

Køge - 14. juni 2017 kl. 12:35 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to et halvt år siden åbnede Jonas Veggerby Vivo Design i Vestergade. En lille butik i to etager med masser af nye produkter fra morgendagens stjerner inden for boligindretning.

Forretningens motto er »alt dét, din nabo ikke har« og Jonas Veggerby gør en dyd af at have en løbende forsyning af nyheder til en pengepung i mellemklassen. Vi er et sted mellem Ikea- og Arne Jacobsen-niveau.

- Vores faste kunder kigger jævnligt forbi for at kigge efter nyheder og vi har efterhånden opbygget et rigtig godt ry som gavebutik. Det synes jeg er et kæmpe skulderklap, siger Jonas Veggerby.

Ved fredagens markedsdag i Vestergade har butikken naturligvis åbent. Jonas Veggerby har været blandt de drivende kræfter for en dag, som trækker masser af kunder til den hyggelige handelsgade.

- Vi har et rigtig godt sammenhold i gaden og langt de fleste af butikkerne er med ved markedsdagen. Nu må vi bare håber på godt vejr, siger butiksindehaveren.

Han er tidligere butikschef i gaden Hifi butik gennem og kender værdien af godt købmandsskab og service. Det gælder også i webshoppen, påpeger han.

- Folk bliver rigtig glade, når vi svarer hurtigt på deres henvendelser. Godt købmanddskab er guld værd - også i webshoppen, siger han.