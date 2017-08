Borgmester i Køge Kommune, Flemming Christensen (K), glæder sig over de overordnede økonomiske linjer, som viser et budget i balance. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Et budget i balance: Køges økonomi er i medvind

Køge - 21. august 2017

- Det er bedre end frygtet, og det er en økonomi i balance.

Sådan lyder den første vurdering fra Køge Kommunes borgmester Flemming Christensen (K) forud for efterårets budgetforhandlinger. Han ser flere årsager til, at kommunens økonomi lige nu er i medvind.

- For det første har vi fået en god økonomiaftale på plads, og derudover giver vækststrategien, som vi længe har planlagt, nu afkast. Vi har flere folk i arbejde, og med et stigende indbyggertal og flere og flere virksomheder, får vi også mere ind via skatten, siger Flemming Christensen.

Samme pointe bliver også påpeget af Socialdemokratiets lokale gruppeformand i Køge, der glæder sig over det positive udgangspunkt.

- Det er rigtig rart at se, at de vækststrategier, vi har arbejdet efter i mange år, har virket. Vi har færre på overførselsindkomst og flere i arbejde, og det smitter positivt af på økonomien. Det lange seje træk har styrket os, siger Marie Stærke (S).

I forbindelse med budgetforhandlinger bliver politikerne i Køge præsenteret for et såkaldt omprioriteringskatalog, som i bund og grund er et katalog over mulige kommunale besparelser. De positive økonomiske udsigter betyder dog, at der ikke er et decideret behov for at spare.

- Groft sagt er der ikke behov for et sparekatalog. Det er en mulighed for os politikere til at rykke rundt på økonomien, men det er ikke et krav, og det er ikke nødvendigt at gøre brug af det for at lukke budgethuller, siger Flemming Christensen.

Dermed er der også plads i økonomien til at tage hånd om de stigende udgifter på serviceområdet.

- Det betyder, at vi har råd til at håndtere udgiftspresset på eksempelvis socialområdet og børne- og skoleområdet, hvor udgifterne i øjeblikket er voldsomme, lyder det fra borgmesteren, der bakkes op af Marie Stærke.

- Med lidt luft i budgettet har vi mulighed for at investere, hvor det giver mening. Heriblandt det specialiserede socialområde for børn og voksne, hvor vi ikke kan styre udgifterne, siger hun.