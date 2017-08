Et brag af en første skoledag på handelsskolen

Nye elever fra Køge Handelsgymnasium blev budt velkommen på den røde løber af årets tutorteam, de har planlagt aktiviteter for, at de nye hurtigt kan komme på plads på skolen. Det samme gælder for de nye elever på EUX Business og EUD Business, som også går et tæt ugeprogram i møde. Alle, der ankom til skolen den formiddag, mødte et fantastisk skue i form af den Miss OTB (aka Michael Engel O. Bonnichen), der bød velkommen for enden af på den røde løber i hovedindgangen til Køge Handelsskole.

I den første uge skal alle de nye elever på uddannelserne lære deres nye kammerater, lærere og skolens rammer at kende. Det sker gennem forskellige faglige og sociale aktiviteter. Der er planlagt forskellige aktiviteter for alle de nye hold, mens undervisningen går i gang for alle på 2. og 3. år. De nye elever på EUD Business var fx på åsen tirsdag for at lave teambuilding med deres tutorer. Eleverne på EUX Business skal som led i deres introprogram blandt andet til København torsdag med undervisning og ryste-sammen-tur i Tivoli, mens de nye elever på Køge Handelsgymnasium blandt andet skal på skattejagt i Køge by i løbet af ugen. Fra mandag den 21. august står den på almindelig undervisning for alle, og hen over den kommende tid er der planlagt sportsdage mm. på tværs af årgangene.