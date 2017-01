Se billedserie Den mangeårige ejendomsmægler Steen Winther-Petersen glæder sig til udfordringerne i arbejdet med Køge Kyst, hvor han er nyudnævnt bestyrelsesformand. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Erfaren mægler vil have rent mel i posen

Køge - 28. januar 2017 kl. 08:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som gammel ejendomsmægler, så har man hørt klicheen om de tre vigtigste forudsætninger for et salg: Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed! Derfor trækker Steen Winther- Petersen, der er ny formand for bestyrelsen i Køge Kyst, også på smilebåndet, når han fortæller, hvor han bor henne.

- Jeg bor i postnummer 2400, der anses for at være et belastet område i Københavns nordvestkvarter. Det kan mange ikke forstå, men i min verden er det en styrke at bo i et multietnisk område, der er kendetegnet ved at have en god blanding af boligtyper, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, at det er med til at give et afbalanceret forhold til virkeligheden og vi kan jo ikke alle sammen bo i Tuborg Nord.

Som bestyrelsesformand for Køge Kyst glæder han sig til arbejdet med at udvikle en ny bydel, hvor der er forskellige byggerier i gang og hvor der er stor fokus på at skabe rum til en blandet buket af beboere.

Han blev uddannet ejendomsmægler i 1978 og har blandt mange andre poster været formand for Dansk Ejendomsmæglerforening i godt 10 år. Nu gælder det så bestyrelsesarbejdet i Køge Kyst, hvor Steen Winther-Petersen som bestyrelsesformand står i spidsen for den omfattende udbygning af både boliger og erhverv i Køge midtby. Her handler det både om boligdrømme, erhvervsinteresser og de politiske visioner for udbygningen.

Det er tre områder som han gennem sin lange karriere har fået stor kendskab til og måske derfor Køge Kyst har henvendt sig til ham angående formandsposten i forbindelse med, at Jørgen Nue Møller har trukket sig på grund af alder.

- Jeg har arbejdet meget med organisation, kommercielle interesser og politik samtidig. Det betyder, at jeg er blevet vant til at manøvrere mellem det offentlige og det private Danmark. Min erfaring med boliger, erhverv og butikker har givet mig en faglig ballast og en vigtig viden om »gråzonen« mellem det offentlige og det private, siger han og fortsætter:

- Så er udpegningen da forhåbentlig også sket, fordi jeg anses for at være et ordentligt menneske.

