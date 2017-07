- Ved at samle kræfterne i Region Øst får vi endnu større muligheder for at løse opgaver indenfor nybyggeri og renovering på især Sjælland, hvor den nye afdeling i Køge har fået godt fat i markedet, siger Lars Bjørn Knudsen.

Send til din ven. X Artiklen: Entreprenørvirksomhed bygger videre på Køge-succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Entreprenørvirksomhed bygger videre på Køge-succes

Køge - 03. juli 2017 kl. 12:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Synergi: JORTON A/S vil styrke sit interne samarbejde yderligere. Lars Bjørn Knudsen bliver fælles leder for afdelingerne i Jylland og på Sjælland

Køge: Entreprenørvirksomheden Jorton A/S har udpeget en fælles ledelse for byggeafdelingerne i Køge og Odense for at drage fordel af kompetencerne på tværs af Storebælt

JORTONs afdeling i Køge ruster sig til at løse flere opgaver i København og på Sjælland gennem et integreret samarbejde med kollegerne på Fyn, oplyser virksomheden i en pressemdddelelse.

Siden etableringen af afdelingen i Køge i 2015 har virksomheden samlet aktiviteterne indenfor brobygning, renovering og nybygning på hele Sjælland under samme tag. Nu går JORTON et skridt videre med en fælles leder af virksomhedens byggeaktiviteter i Køge og i Odense, som nu går under betegnelsen Region Øst.

Synergi på tværs af Storebælt

Det er den 51-årige Lars Bjørn Knudsen, som fremover skal sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne i Region Øst og drage nytte af kompetencerne på både Fyn og Sjælland.

- Ved at samle kræfterne i Region Øst får vi endnu større muligheder for at løse opgaver indenfor nybyggeri og renovering på især Sjælland, hvor den nye afdeling i Køge har fået godt fat i markedet, siger Lars Bjørn Knudsen.

JORTON løser i øjeblikket en 8500 kvadratmeter stor renoveringsopgave for Ældresagen i København. JORTON udfører opgaven i totalentreprise, og regionsafdelingen fokuserer målrettet på total- og hovedentrepriser i Hovedstaden.

Ansætter flere erfarne folk

Afdelingschef Lars Bjørn Knudsen har sat fart på væksten i regionen gennem ansættelsen af flere erfarne folk til både styring af nuværende opgaver og til udvikling af nye sager. JORTON arbejder med fag-, hoved- og totalentrepriser og udfører traditionelt beton- og elementarbejdet i egenproduktion, hvilket betyder, at opgaverne løses af erfarne, fastansatte medarbejdere og fast tilknyttede timelønnede. JORTON havde sidste år en omsætning på 700 mio. kr.