FOTO:THOMAS OLSEN 120210 KLINIKASSISTENT BEATA OG TANDLÆGE MARC ONOUHA FRA HOUSE OFF DENTAL AND ESTHETIC Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Enighed om at give unge tilskud til frit tandlægevalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enighed om at give unge tilskud til frit tandlægevalg

Køge - 12. juni 2017 kl. 13:55 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og unge under 16 år i Køge Kommune får fra næste år mulighed for selv at vælge en privatpraktiserende tandlæge med tilskud fra kommunen. Det skriver DAGBLADET Køge.

Den nye aftale, som et enigt børneudvalg i sidste uge vedtog, giver ved det frie valg et kommunalt tilskud på 65 procent af prisen, mens de resterende 35 procent skal betales af børnenes forældre. Derudover er der stadig mulighed for gratis at benytte kommunens egne klinikker.

Aftalen lægger sig i kølvandet på den lovændring, som Folketinget for få uger siden vedtog og som åbner op får fritvalgsordningen.

- Det er fornuftigt, og vi følger lovgivningen. Mange vil vælge de offentlige klinikker, men flere steder i kommunen giver det mening at have muligheden med de private klinikker, siger Thomas Kielgast (SF), formand for Børneudvalget.

I Køge har man tidligere haft lokale aftaler på tandplejeområdet, der tilgodeså børn og unge i yderområderne.

- Det er rigtig skønt, for der er ingen grund til, at man for eksempel skal fra Borup eller Bjæverskov til Køge centrum, når nu der er en tandlæge i ens eget lokalområde, pointerer Helle Poulsen, næstformand i Børneudvalget.