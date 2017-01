Se billedserie Præcis en uge efter sidste uges historiske stormflod var folketingsmedlem Peder Hvelplund (EL) i den sorte jakke sammen med byrådsmedlem Niels Rolskov (EL) en tur forbi Havstokken i Køge nord for at diskutere kystsikring. Foto: Simon de Visme

Enhedslisten på Havstokken: Staten skal også betale for kystsikring

12. januar 2017

Af Simon de Visme

De voksende bølgetoppe i Køge Bugt skummer ivrigt, mens den stærke blæst omdanner de ellers bløde snefnug til små, hårde kugler. Der var både sne, slud og masser af vind, da Peder Hvelplund (EL) i går onsdag besøgte Havstokken i Køge nord.

Folketingsmedlemmet havde taget turen fra Christiansborg for at se nærmere på sporene efter sidste uges stormflod, og besøgets første stop var på Havstokken. Foran de lavtliggende huse snoede de lange, lyserøde watertubes, som blev brugt som midlertidig dæmning under oversvømmelserne, sig stadig på jorden - overtrukket af et tyndt lag sne.

Enhedslisten har på landsplan foreslået, at der etableres en national og sammenhængende strategi for kystsikring med baggrund i de uundgåelige klimaforandringer. Fonden skal tildeles en pose penge, samtidig med at der oprettes et kystråd med repræsentanter fra både staten, kommuner, lodsejere og andre relevante parter.

- Rådet skal være med til at udarbejde den nationale kyststrategi og udpege de risikoområder, der har væsentlig samfundsmæssig interesse som for eksempel infrastruktur eller helårsboliger i byzoner, siger Peder Hvelplund.

Folketingsmedlemmet er på turen til Havstokken flankeret af det lokale byrådsmedlem Niels Rolskov (EL), som fortæller om sidste uges forhøjede vandstande og viser billeder fra den historiske onsdag.

Ifølge Peder Hvelplund er Køge et oplagt sted at etablere en sammenhængende kystsikring langs hele Køge Bugt, og han mener, at staten i så fald bør gå ind og støtte økonomisk eller give dispensation på anlægsloftet. Netop tanken om en helhedsorienteret plan, der går på tværs af flere kommuner, er kernen i Enhedslisten forslag, og bliver det ikke en realitet, kan det få problematiske konsekvenser.

- Risikoen er, at det blot vil blive små lappeløsninger, og det kan være med til at skabe afledte problemer for de områder, som ikke har mulighed for selv at finansiere kystsikring. Man ender med at skubbe problemerne fra kommune til kommune, siger Peder Hvelplund.

Indtil videre har forslaget fået opbakning fra Alternativet, og den 26. januar skal sagen behandles i Folketinget. Her håber man fra Enhedslistens side, at flere partier vil bakke op.