Niels Rolskov og Enhedslisten foreslår, at betalingsparkeringen ikke indføres pr. 4. september, fordi der er for mange fejl i hele forløbet. Foto: Jens Wollesen

Enhedslisten: Betalingsparkeringen er en ommer

KØGE: - Efter vi har gennemgået hele forløbet i sagen om betalingsparkering i Køge, er vi kommet til den konklusion, at det er nødvendigt med et timeout. Hele forløbet med den nedsatte følgegruppe har været alt for ringe, og der er et klart behov for at sætte opstarten af betalingsparkeringen på pause og få nedsat en ny hurtigt arbejdende følgegruppe.