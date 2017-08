Enhedsliste-top: Zionismeudtalelser er ren konspirationsteori

Sidstnævnte blev tirsdag bedt om at forlade sit parti på grund af netop det synspunkt, at zionister, altså nationalistiske jøder, og ikke muslimer, står bag den ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat.

Men Rolskovs opbakning til det synspunkt er ikke et udtryk for Enhedslistens politik. Det fastslår partiets fungerende politiske ordfører, Nikolaj Villumsen.

- Udtalelserne er helt væk. Og jeg tager på det kraftigste afstand fra den slags konspirationsteorier, siger Villumsen.

Spørgsmål: Kan I have et byrådsmedlem siddende i Køge, der mener, at det er sådan, at verden hænger sammen?

- Når man repræsenterer Enhedslisten, skal man repræsentere Enhedslistens politik. Derfor har de udtalelser også allerede fået en alvorlig konsekvens.

- Dels har jeg som fungerende politisk ordfører og Per Clausen som repræsentant for partiorganisationen taget offentligt afstand fra udtalelserne.

- Og dels har jeg ringet til Niels Rolskov og forklaret, at det ikke er Enhedslistens holdning, siger Nikolaj Villumsen.

Spørgsmål: Mener du, at han bør blive smidt ud af partiet?

- Det er forretningsudvalget, der afgør det. Min personlige holdning er, at man som repræsentant for Enhedslisten skal repræsentere Enhedslistens politik. Det har jeg gjort klart for Niels Rolskov, siger Villumsen.

Han er ikke selv med i Enhedslistens forretningsudvalg.

Mødet i forretningsudvalget finder sted om to uger, oplyser Per Clausen. Han forventer ikke, at forretningsudvalget vil indstille, at Rolskov skal ekskluderes.

- For det første er Niels valgt i Køge byråd. Og jeg har ikke hørt nogen kritik af hans arbejde der, siger Per Clausen.

- For det andet er det efter min mening at overdrive at gribe til eksklusioner på baggrund af en enkelt fejlagtig udtalelse.

Rolskov selv ønsker ikke at kommentere sagen yderligere over for Ritzau.