Se billedserie 40 kursister fra Center for Dansk og Integration deltog i velkomstfesten for flygtninge i København - Europas største integrationsevent i Forum.

Engagerede nye borgere var til integrationsevent i København

Køge - 16. september 2016 kl. 10:14 Af Anne Herholdt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Center for Dansk og Integration (CDI) var med til velkomstfest for flygtninge i København i lørdags, da Europas største integrationsevent løb af stablen i Forum.

Den store fest bød velkommen til Danmarks flygtninge herunder de mange nye borgere fra Køge og Stevns Kommuner, som lærer dansk på CDI. Velkomstfesten løb af stablen med hjælp fra kunstnere, erhvervsfolk og NGO'er, som tilbød koncerter, jobvejledning, kreative aktiviteter og ikke mindst debat om, hvad den gode integration egentlig er.

På trods af det fine sensommer vejr valgte godt 40 kursister at besøge Forum med deres familier. CDI havde lejet en bus, som tog dem alle til eventen. Her gik kursisterne engageret til værks og opsøgte de mange aktiviteter lige fra tegne- og fortælleværksteder, fodboldspil til CV-skrivning og jobmatch. Temaerne for festen var ikke ukendte for kursisterne, som til dagligt gennem sprogindlæringen, også beskæftiger sig med netop den gode sameksistens, kompetenceafklaring og jobsøgning i Danmark.

Under festen lyttede syriske Ali til sydamerikansk musik med sin yngste søn på skuldrene, mens eritreiske Aman heppede på fodboldspillerne og prøvede et par virtuelle rejse-briller, som tog ham til en anden verden. Senere var både syriske Rezan, Ali og eritreiske Fitsum til jobmatch, mens Alis tre sønner lærte at slå søm i, og andre kursister var til fortælleworkshop. Afganske Frishta tog det mere stille og roligt og spiste frokost, mens hendes datter tegnede i tegneværkstedet.

Alle disse aktiviteter fandt sted, alt imens den grafiske virksomhed Bigger Picture tegnede forløbet for hele velkomstfesten og dermed visualiserede det for de mange nye borgere, der med et begyndende dansk sprog havde glæde af en masse illustrative tegninger.

Dagen blev rundet af med gratis sandwich, før bussen igen kørte tilbage til Ølby.

- Kursisterne har været utrolig glade for turen. Jeg oplever, at kursisterne fortæller begejstret om deres deltagelse i velkomstfesten, fortæller Dorete Mathiesen, som er dansklærer på CDI.