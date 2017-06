Endnu vildere fiskebuffet hos Restaurant Arken

På grund af den store efterspørgsel har nogle tidligere ringet forgæves for at reservere bord til Restaurant Arkens fiske- og skaldyrsbuffet - for at imødekomme den store efterspørgsel udvider Linné og Peter Sommer nu muligheden for at reservere bord. I denne sæson vil der således være fiske- og skaldyrsbuffet torsdag og fredag som hidtil - samt onsdag.