Endnu et byrådsmedlem fremsætter zionistudtalelser

Niels Rolskov skriver i en kommentar til en artikel på dknyt, at det er almindeligt kendt, at zionister har været dybt involveret i IS, så han finder det "højst besynderligt at ekskludere en mand for den slags udtalelser".

Mens Socialdemokratiet i Ishøj ikke kunne acceptere zionist-udtalelserne fra Seyit Ahmet Özkan, ser sagen ikke umiddelbart ud til at få konsekvenser for Niels Rolskov hos Enhedslisten.

Per Clausen, der er ansvarlig for partiets forretningsudvalg, siger til dknyt, at der ikke er belæg for Niels Rolskovs udtalelser. Per Clausen finder det derfor uforståeligt, at byrådsmedlemmet har fremsat dem.

Men Per Clausen "tror i grunden ikke", at Enhedslistens landsorganisation vil foretage sig noget i anledning af udtalelserne. At Socialdemokratiet har reageret anderledes vil han ikke forholde sig til.

Niels Rolskov er et af Enhedslistens to byrådsmedlemmer i Køge. Ordlyden af hans kommentar på dknyt lyder:

- Har de helt tabt sutten derinde? Det er da almindelig kendt, at zionisterne har været dybt involveret i IS.

- For et par år siden blev endog en israelsk general taget til fange i Irak, hvor han trænede IS-krigere, så det er da højst besynderligt at ekskludere en mand for den slags udtalelser?

Niels Rolskov har overfor dknyt bekræftet, at han står bag kommentaren.