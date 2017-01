Det ser nu ud til, at udviklingsselskabet Liste Group kan komme videre med projektet på hjørnet af Vordingborgvej i Herfølge. På illustrationen kan man se det projekt, der nu har stået stille i et år.

Endelig skub i byggeprojekt

Køge - 10. januar 2017 kl. 16:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kommer der måske skred i byggeriet af en dagligvarebutik på hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej i Herfølge. Sagen har stået stille i godt et års tid, hvor Køge Kommune gentagne gange har udsat projektet med henvisning til en bydelsplan for Herfølge, der i stedet peger på en ønskelig udvikling af et andet område i bydelen.

Det er udviklingsselskabet Liste Group, der har presset på for at igangsætte det byggeprojekt som kommuneplanen hele tiden har lagt op til og her glæder det direktør Thomas Lindvang, at Køge Kommune nu lægger op til at få udarbejdet den ønskede lokalplan, så man kan komme videre med projektet, der har stået på stand by i lang tid.

- Det glæder os, at vi nu kan komme videre med det projekt som kommuneplanen, der er lovgivningen på området, hele tiden har lagt op til, siger han og tilføjer:

- Det virker som om kommunen har tumlet med nogle planer, som ikke er helt lovlige og nu har vendt rundt, så man kan køre det på normal vis.

Sagen kommer nu på dagsordenen hos teknik- og miljøudvalget i Køge Kommune, i forbindelse siger udvalgsformand Mette Jorsø (V):

- Vi kan ikke være bekendt at lade det hele gå i stå bare fordi vi afventer en afklaring i forhold til fingerplanen og har et ønske om at udvikle området omkring stationen i Herfølge. Derfor har jeg sammen med Flemming (Christensen, red.) arbejdet på at komme videre med sagen, siger hun og fortsætter om den konkrete anmodning fra udviklingsselskabet Liste Group:

- De har jo fra begyndelsen gjort fuldstændig, hvad de skulle i forhold til de gældende lokalplaner.