Én på sinkadusen!

- Det var helt overvældende så stor interessen var for at være med og der var kø langt ned at gaden inden åbningen, fortæller Mette Bjerre, der er aktivitetschef hos Køge Handelsstandsforening.

- Det fungerede rigtig godt at de her fine børn fik lov til at vise deres kostumer frem indenfor i stedet for at stå på Torvet i en flyverdragt, fortsætter hun og fortæller, at det her forhåbentlig var startskuddet på en ny tradition i Køge.