Se billedserie ?Ligeså snart han har forstået opgaven og er kommet i gang, så arbejder han som en ungsvend,? siger Christian Langbjerg. Foto: JCJ

En ny begyndelse

Køge - 25. februar 2017 kl. 11:00 Af Katrine Thorlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Ølby Landsby ligger stålfirmaet Langbjerg ApS. I den store hal er medarbejderne netop i gang med et kæmpe stålskelet, der skal blive til en container til køleelementer. Blandt medarbejderne går Ahmed Ali Alkhalil fra Syrien.

Det er lidt svært med det danske sprog, men med tegn, fagter og lidt hjælp fra google translate, så går det hele alligevel. Ahmed Ali Alkhalil er i hvert fald en del af holdet de næste to år.

Ahmed Ali Alkhalil har været i Danmark i et år og seks måneder. Han blev for fire måneder siden endelig genforenet med sin kone og deres tre børn. Den lille familie bor i Slimminge, den ældste er startet i skole, og det er far faktisk også.

Ahmed Ali Alkhalil er nemlig blandt de første i Køge Kommune, der er kommet i gang med den 2-årige Integrationsgrunduddannelse - IGU og det med hjælp fra Langbjerg ApS.

I Syrien arbejdede han med at bore lange vandrør 500 meter ned i jorden, så det med at svejse er ikke helt nyt - og dog. For de danske standarder er noget anderledes end i Syrien.

"Vi tegner og fortæller rigtig meget. Ahmed er heldigvis rigtig god til at forstå tegninger, men i og med at vi har den her sprogbarriere, så passer det faktisk meget godt med, at Ahmed er på niveau med en første års lærling. Men ligeså snart han har forstået opgaven og er kommet i gang, så arbejder han som en ungsvend. Han er hurtig og god til arbejdet. Så det er formidling af opgaven, der tager længere tid, så vi sikrer os, at vi ikke laver noget forkert," fortæller Christian Langbjerg, indehaver af Langbjerg ApS.

Ahmed Ali Alkhalil var en del af det første projekt BYG! - med flygtninge, der blev sat i gang af Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd, Integrationsrådet, CDI - Center for Dansk og Integration og flere håndværksvirksomheder. Her gik seks flygtninge i gang med at istandsætte en af ETKs bygninger på Lidemarksvej i Bjæverskov, med et mål om at alle seks mænd kunne komme direkte videre i virksomhedspraktik. Det lykkedes for alle seks, og Ahmed Ali Alkhalil blev ansat ved Langbjerg ApS.

At samarbejdet under praktikken ville være så succesfuldt, at det ville udvikle sig til en lærlingeplads, var mere end Ahmed Ali Alkhalil kunne håbe på.

"Jeg er rigtig glad for at være i Danmark, og jeg er glad for mit arbejde. Mine børn skal vokse op her," fortæller Ahmed Ali Alkhalil, der drømmer om at finde en fast bolig til familien, gerne tættere på byen.

Christian Langbjerg er ikke i tvivl om, at det er vigtigt, at virksomhederne er med til at løfte integrationsopgaven og turde prøve nogle muligheder af, også selvom der er en virksomhed, der skal løbe rundt.

"Det er vores pligt at deltage som erhvervsledere, og hvis vi sender det signal, at det godt kan lade sig gøre, så forplanter det sig ned. Vi har haft ansatte her, som bestemt ikke var interesseret i projektet, og der er vores veje bare stille og roligt skiltes. Vi har et socialt ansvar, nu er de kommet til landet, så skal vi også hjælpe dem til at blive integreret," siger Christian Langbjerg og fortsætter:

"Der er ingen tvivl om, at det er en virksomhed det her. Vi skal have hjulene til at køre rundt, det er jo ikke en socialinstitution. Derfor ville jeg ikke gøre det, hvis jeg ikke kunne se, at der var et formål med det. Jeg får noget ud af Ahmed, og Ahmed får noget ud af mig. Den samhørighed skal selvfølgelig fungere. Jeg spurgte en jobchef fra Køge Kommune, om hvornår kurven knækker og det går galt, hvis de ikke bliver integreret. Han sagde syv måneder, og så begynder de at falde ind i nogle rytmer, derfor er det så vigtigt at sende et signal om, at det sagtens kan lade sig gøre."