Find lige det krydderi du mangler i køkkenet hos Me & Marley. Foto: JCJ

Send til din ven. X Artiklen: En duft af krydderi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En duft af krydderi

Køge - 16. februar 2017 kl. 10:00 Af Katrine Thorlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

krydderi Duften af friske krydderier møder næsen, når man træder ind i Me & Marleys nye butik. Butikken er endnu engang blevet udvidet og råder nu over Nørregade 30 a,b og c. I den nye butik er fokus på de spiselige planter, og det er netop i butikkens drivhus, du skal finde ingredienserne til de særlige opskrifter.

"Vi har mange kunder, som kaster sig ud i spændende opskrifter, der kræver specielle krydderier. Det kan bare være rigtig svært at finde, så derfor har vi mange særlige planter på hylderne. Vi har blandt andet ingefærsalvie, vandpeber, karryurt, æblemynte og mange forskellige typer basilikum. Urterne kommer fra et gartneri, der er blandt verdens ældste krydderurtegartnerier. Så de er alle danske og økologiske," fortæller Jullie Schytte, indehaver af Me & Marley.

Mere plads

Med den nye café der åbnede i november sidste år, var Me & Marley begyndt at lide lidt af pladsmangel. Derfor er udvidelsen også en mulighed for at give produkterne mere plads.

"Udvidelsen gør, at tingene kommer mere til deres ret, men vi har forsøgt at bibeholde den samme charme. Vi åbnede den nye butik fredag d. 10. februar, og det er gået helt fantastisk. Vi har fået rigtig god respons, og det er vi virkelig glade for," siger Jullie Schytte.