Emilie-sagen: Politi og hunde leder efter nye spor

Køge - 12. januar 2017 kl. 11:49

Torsdag formiddag var politiet igen tilbage i området omkring søen ved Regnemark udenfor Borup, hvor den 17-årige Emilie Meng blev fundet død den 24. december sidste år.

Ifølge vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi handler det lige nu om at sikre sig, at man ikke har overset noget i drabssagen.

- Jeg kan bekræfte, at vi har nogle hunde og politifolk derude for at gennemsøge området, hvor hun blev fundet, og andre arealer der støder op til. Det er et spørgsmål om at sikre os de ting, der måtte have relation til sagen, siger Søren Ravn-Nielsen.

Leder I efter noget specifikt? - Vi leder ikke efter noget specifikt, og vi kan heller ikke gå i detaljer i sådan en sag, siger Søren Ravn-Nielsen.

Han fortæller, at politiet stadig arbejder på de samme ting som tidligere, og at offentligheden må forvente, at det kommer til at tage noget tid.

Vicepolitiinspektøren påpeger i samme ombæring, at politiet ikke har nogen opfattelse af, at uvedkommende personer skulle være på området for at ødelægge beviser.

- Selvfølgelig skal vi også sikre, at ingen andre har mulighed for at ødelægge eventuelle nye spor, men vi har ikke nogen specifik opfattelse af, at nogen kunne have interesse i det, siger Søren Ravn-Nielsen.