Forvaltningsdirektør Torben Nøhr, mener, kommunen lavede en fuldt ud gyldig vurdering, som Planklagenævnet altså bare er uenig i. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Embedsmanden: Kommunen har ikke begået fejl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Embedsmanden: Kommunen har ikke begået fejl

Køge - 13. juli 2017 kl. 17:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt tre og en halv måned - så lang blev levetiden for det nye forsamlingshus i Borup, Zonen.

Som beskrevet her i DAGBLADET Køge i går, så har Planklagenævnet besluttet, at der ikke må drives forsamlingshus i den tidligere Falck-station på Bækgårdsvej, og ejeren Frank Poulsen har fået besked på at lukke ned omgående med virkning fra den 30. juni. Samme dato som Planklagenævnets beslutning er truffet.

Nævnet skriver i sin afgørelse, at der i den gældende lokalplan for området ikke er hjemmel til, at Køge Kommune kunne dispensere fra lokalplanen, som det ellers blev vedtaget énstemmigt på et møde Teknik- og Mijøudvalget i maj måned sidste år.

Vedtagelsen skete på baggrund af et oplæg fra Teknisk Forvaltning, hvor man altså godt mente, der kunne dispenseres - alligevel mener direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen, Torben Nøhr, ikke, at Køge Kommune har gjort noget forkert.

- Nej. Vi har ikke begået nogen fejl, siger Torben Nøhr.

- Der er tale om en vurdering, hvor vi mente, at der godt kunne dispenseres, og samtidig var der jo også et meget stort politisk ønske om at give en tilladelse til den ansøgte dispensation.

- Det er Planklagenævnet så uenig med os i, og den beslutning er endelig. Den må vi så bare tage til efterretning, konstaterer han.

Klagen til Planklagenævnet blev indgivet allerede i juni 2016 af nogle af de nærmeste naboer til ejendommen på Bækgårdsvej, og selv ikke har fået ret i det egentlig indhold i deres klage - nemlig at de ikke blev hørt nok eller blev taget alvorligt nok af Køge Kommune - så har klagen haft den ønskede effekt: forsamlingshuset skal lukke.

Det er ejeren Frank Poulsen naturligt nok meget ked af, og han er specielt ked af, at Køge Kommune ikke har givet ham en frist til at afvikle de mange allerede aftalte arrangementer i forsamlingshuset.

- De har jo givet mig et straks-påbud, og det forstår jeg ikke, siger han.

Kan ikke udsættes

Det har Torben Nøhr en forklaring på.

- Jeg ved ikke lige, hvor begrebet straks-påbud stammer fra i den her sammenhæng. Det må stå for Frank Poulsens egen regning, siger han.

- Men vi har ganske enkelt ikke hjemmel til at udsætte Planklagenævnets afgørelse, som jo er truffet den 30. juni.

- Vi har lige netop undersøgt mulighederne for at kunne give Frank Poulsen et varsel, men det må vi simpelt hen ikke, forklarer Torben Nøhr.

- Desuden står vi jo med naboer, der har klaget hver eneste weekend, siden forsamlingshuset åbnede, og så er vi jo også nødt til at handle.