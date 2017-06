Elitestøtte til otte Køgeforeninger

?Der ydes et kæmpe arbejde i foreningerne hver dag for at de kan opnå og opretholde deres høje niveau?, siger Anette Simoni.

I alt otte foreninger skal i 2017-2018 være med til at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en aktiv kommune og en attraktiv idrætskommune.

Køge Kommunes foreninger og klubber deltager i rigtigt mange stævner og turneringer. Og ofte drager de hjem med medaljer om halsen.

Siden 2016 har foreninger og klubber haft mulighed for at søge om markedsføringstilskud fra Køge Kommune.

Markedsføringspuljen støtter foreninger og klubber med elitepotentiale og skal forbedre forholdene for de foreninger/klubber, der er hjemmehørende i Køge Kommune, og har hold/deltagere i de øverste turneringer eller spillerækker.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 12. juni på baggrund af indkomne tilbud at tilbyde markedsføringstilskud til otte foreninger.

Markedsføringen sker gennem Køge Kommunes logo på spilletøj og skilte, og i den nærmeste fremtid vil Køge Kommune derfor være synlig i svømmehaller, idrætshaller og på græsbaner over det ganske land.

"Der ydes et kæmpe arbejde i foreningerne hver dag for at de kan opnå og opretholde deres høje sportslige niveau, og det vil vi gerne kvittere for", siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni.

"Vi er en kommune i rivende udvikling, og der lægges mærke til Køge Kommune ude i landet. Foreningerne kan være med til at er at styrke den positive omtale og afledt deraf være med til at tiltrække nye borgere til vores kommune", siger Anette Simoni videre.

Foreningerne kan indsende markedsføringstilbud til Kultur- og Idrætsudvalget hvert år inden den 1. maj. I ansøgningen tilbyder foreningen en markedsføringsydelse mod en beregnet modydelse. Hvis foreningen tildeles markedsføringstilskud forpligter foreningen til at markedsføre Køge Kommune i perioden den 1. juli til den 30. juni.

Og interessen for at markedsføre kommunen gennem idræt er stor. Ved fristen den 1. maj havde udvalget modtaget ansøgninger for i alt 1.569.800 kr.

De otte foreninger som den 12. juni modtog støtte fra puljen til foreninger og klubber med elitepotentiale er: Team Køge Volley, Køge Svømmeklub, Køge Håndbold, Køge Skakklub, Køge Basketball Klub, Rishøj Boldklub/Køge Nord FC, Køge Bueskyttelaug, Køge Dykkerklub. pm