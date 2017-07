Elever i Køge Kommune udforsker verdens tilstand

Når danske skoleelever i september dykker ned i temaet 'Min nye verden', kaster eleverne på to skoler i Køge Kommune sig over at løse verdens problemer fra to forskellige vinkler.

"Festivalen og den økonomiske håndsrækning fra Nordea-fonden giver en mulighed for at arbejde på nye måder ude på skolerne og dermed at få eleverne til at tænke i nye baner. Vi vil gerne have eleverne til at opdage, at science er spændende og helt nødvendig for at nå i mål med de tiltag, den nye verden kræver," siger programleder for Naturvidenskabsfestival Estrid Brandorff.