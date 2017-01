Se billedserie 7.A fra Sct. Nicolai Skole blev Danmarks første klasse, som besøgte Røde Kors Oplevelsen. Her kunne de blandt andet prøve en Virtual Reality-brille. Foto: Peter Sørensen

Elever fik virkelighedsnært indblik i krigen

Køge - 23. januar 2017 kl. 14:13 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt interaktivt læringsrum fyldt med autentisk nødhjælpsudstyr, virtual reality og krævende dilemmaer var det syn, som mødte eleverne fra Sct. Nicolai Skole i Køge, da de i sidste uge besøgte Røde Kors Oplevelsen i København.

Læringsrummet er udviklet i 2015-2016 og slog for første gang dørene op den 18. januar, og her var 7.A den første klasse, som fik lov til at besøge initiativet for Røde Kors. Grunden til det er, at klassens lærer vandt en konkurrence på Lærerstandens Brandforsikrings Facebookside.

- Det betyder noget for eleverne. De går meget op i , at vi var de første, der prøvede det hele af, siger klasselærer Anja Christensen.

Hun fortæller, at eleverne var rigtig glade for at opleve det nye læringsrum.

- Det er et fantastisk rum. På meget lille plads kommer man igennem rigtig mange varierede former for formidling af deres arbejde. Eleverne bliver suget ind i det og taber ikke fokus. Der er hele tiden noget nyt, siger Anja Christensen.

Formålet med det nye interaktive læringsrum er at give børn og unge et indblik i krige og katastrofer, og hvordan Røde Kors hjælper udsatte mennesker i hele verden. Og det fik eleverne fra Sct. Nicolai Skole, fortæller Anja Christensen.

- Dilemma-spillet var ret krævende. Det var nogle virkelige dilemmaer, som Røde Kors har stået i, og som eleverne skulle svare på, siger hun og fortsætter:

- Det sjoveste var den virtuelle brille, som eleverne kunne prøve. Den viste nogle af de steder, som Røde Kors har arbejdet. Det var ret voldsomt og meget virkeligt, og man kom ekstremt tæt på.

Inden besøget hos Røde Kors Oplevelsen i København var elevernes viden om organisationen begrænsede, men efterfølgende var de meget imponeret over deres arbejde og den medmenneskeligt, som Røde Kors viser, fortæller Anja Christensen.

Hun ser frem til, at der i løbet af januar bliver udsendt et tilhørende undervisningsmateriale, som 7.A kan arbejdere videre med. At leverne bliver hevet ud af klasselokalet for at opleve noget andet, har også en positiv effekt.

- Besøget hænger fint i tråd med Den Åbne Skole, og det hele bliver mere troværdigt og ægte for eleverne, siger Anja Christensen.