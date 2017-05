El-cykler vinder indpas hos personer i den tredje alder

Med en el-cykel får man en aktiv transport og en fantastisk mulighed for at få masser af god motion uden at det kræver meget ekstra tid. Du kommer hurtigt omkring - det tager f.eks. ingen tid at tage el-cyklen fra Ejby til Køge. Man bruger alligevel tid på transport og ofte "koster" det ikke meget ekstra tid at tage cyklen. Det hjælper dig også til bevægelse de fleste af ugens dage. Det er lig med ny livskvalitet", siger Tim Riis, der for kort tid siden solgte en el-cykel til en kvindelig kunde på 82 år.