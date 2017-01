Borgmester Flemming Christensen (K) vurderer, at man nok ikke har set den sidste kommunesammenlægning; men Køge har et godt udgangspunkt, der i hans optik gør, at man ikke behøver være opsøgende i forhold til at lægge sig sammen med andre kommuner netop nu. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Ekspansive tanker krydret med stor tro på egne evner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekspansive tanker krydret med stor tro på egne evner

Køge - 03. januar 2017 kl. 14:07 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forhenværende vicekommunaldirektør Mogens Pejtersen tog lørdag i DAGBLADET hul på en debat om, hvorvidt Køge Kommune på den lange bane er bedst tjent med at søge flere sammenlægninger eller ej.

Læs også: Fusion har udfordret nærdemokratiet

Pejtersen, der har godt 50 års erfaring i det kommunale embedsværk bag sig, mener, at der i Køge Kommune findes potentiale i at udvide for at høste alle synergieffekter og stordriftsfordele.

Borgmester Flemming Christensen (K) vurderer også, at der på et tidspunkt kan komme yderligere kommunesammenlægninger på tale. Men han vil ikke lægge sig fast på, hvor Køge Kommune i givet fald bør kigge hen.

- Jeg tror, at der findes kommuner, der har en størrelse, som på sigt kan gøre det svært at fortsætte på egen hånd. Men jeg synes, at vi i Køge Kommune har en fornuftig størrelse i forhold til at håndtere de udfordringer, vi møder. Det afgørende for mig vil i givet fald være, at den nuværende Køge Kommune forbliver udgangspunktet, siger Flemming Christensen.

Venstres Anette Simoni har sammenlagt 19 års byrådserfaring fra Skovbo og Køge. Hun forestiller sig, at det kommunale landkort igen vil ændres og nærer ikke tvivl om, hvor man fra Køges side så bør kigge hen.

- Jeg tror ikke, at vi har set den sidste kommunesammenlægning. Tingene bliver hele tiden dyrere, ligesom der konstant stilles større krav til kommunerne. Jeg ser et potentiale i, at vi kan blive en rigtig storkommune, og udviklingen derhen imod er allerede godt i gang, i forhold til at vi sigter efter at blive et regionalt kraftcenter med godt erhvervsklima, siger hun.

Socialdemokraternes gruppeformand, Marie Stærke vil ikke udelukke noget:

- Men der er ingen tvivl om, at kommunesammenlægninger er hårdt og slidsomt arbejde. Vi er i en gunstig position og har en god størrelse og volumen, der gør os relevant i forhold til at tiltrække både borgere og nye virksomheder, som mindre kommuner har det sværere med. Men samtidig ser jeg også minusser ved at være for store, og det er ikke ønskværdigt, siger Marie Stærke.

relaterede artikler

10 år efter fusionen: Manden fra maskinrummet er godt tilfreds 31. december 2016 kl. 07:47

Eks-borgmester: Det rette træk at gå sammen 30. december 2016 kl. 14:11