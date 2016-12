Skovbo Kommunes sidste borgmester, 81-årige Ole Hansen (V), var på intet tidspunkt i tvivl om, at hans kommune skulle søge mod Køge. 10 år efter sammenlægningen er han fortsat glad for beslutningen, og han håber, at byrådet vil fortsætte med at være visionære og tænke stort. Foto: Thomas Olsen

Eks-borgmester: Det rette træk at gå sammen

Langt hen ad vejen er han som Skovbos tidligere borgmester gennem 25 år også utroligt tilfreds med de resultater og den service, som kommunen leverede frem til sammenlægningen med Køge for 10 år siden. Men det ændrer ikke på, at det var rette træk at gå sammen med Køge, konstaterer Ole Hansen over for DAGBLADET, når han tænker tilbage.