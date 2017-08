?Held og lykke med Køge Korn A/S?, siger Ole Erlandsen (tv) til virksomhedens nye indehaver, Lars Trap

Send til din ven. X Artiklen: Ejerskifte i Køge Korn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ejerskifte i Køge Korn

Køge - 09. august 2017 kl. 17:30 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kendte korn- og foderstofbutik, Køge Korn A/S på Carlsensvej 9 i Køge, har fået ny indehaver.

Pr. 1. juli overtog Lars Trap virksomheden efter Ole Erlandsen, der stiftede Køge Korn tilbage i 1987.

"Jeg overtager en god og sund forretning, der udover butikken her i Køge også har butikker i Næstved, Vordingborg og Kalundborg, fortæller Lars Trap, der har brugt den første måneds tid til at få en god dialog med kunderne - bl.a. omkring deres ønsker for fremtidens samarbejde.

"Og der er kommet mange gode idéer, som vi nu kan arbejde videre med", tilføjer Lars Trap, der nu er chef for en virksomhed der ialt beskæftiger otte erfarne og servicemindede medarbejdere.

Lars Trap er i gang med at modernisere Køge Korn A/S' måde at være på markedet på.

"Vi skal bl.a. have moderniseret vores hjemmeside hvor der skal lægges større vægt på online handel. Det er en af de ting, som vores kunder efterspørger meget", konstaterer Lars Trap. Ole Erlandsen har dog stadig ansvaret for grovvareselskabet hvor han betjener sine landbrugskunder.

Køge Korn A/S blev som nævnt stiftet i 1987 af Ole Erlandsen og var fra starten baseret udelukkende på handel med korn fra landbruget. I dag omfatter samhandlen med landbruget tillige gødning og såsæd samt plantebeskyttelsesmidler.

I 1995 åbnede Køge Korn en foderstofforretning. Herfra handles både engros og detail.

I årene 2010 til 2015 åbnede Ole Erlandsen foderbutikkerne Kalundborg, Næstved og Vordingborg, der ligesom butikken i Køge, har et bredt udvalg af fodermidler, biobrændsel og gødning til detailkunder.

"Et bredt sortiment gør, at vi kan efterkomme stort set ethvert foderbehov hos de fleste dyr. Køge Korn er leverandør til både husdyr som kæledyr. Heste, høns, vildtfugle, volierefugle, katte og hunde. Vi har det hele, og vi kan lave vores egne frøblandinger til såvel fugle som gnavere. Vi er også leverandører til jagtkonsortier af bl.a. vitaminrige piller til fasanfoder", fastslår Lars Trap.

Køge Korn A/S er også forhandler af træpiller og vil fremover også sætte ekstra fokus på salg af biobrændsel.

Lars Trap, der har været bosat i Køge siden 1987, kommer en 20 år lang karriere indenfor telekombranchen med fokus på salg.

For seks år siden rykkede familien, der også består af hustruen Susanne og to drenge på 19 og 23 år, fra Mjølnersvej til et mindre landbrug på Egøjevej lidt uden for Køge, og det var gennem handel af træpiller og foder til familiens kæledyr- og husdyr, at Lars Trap fik lært Ole Erlandsen at kende.

Køge Korn A/S markerer ejerskiftet med nogle rigtigt gode åbningstilbud - bl.a. alt indenfor hunde- og katteartikler - lørdag den 12. august kl. 09.00-12.00.