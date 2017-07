DBU?s fodboldskole i Ejby har som én af blot 34 fodboldskoler været med hele vejen fra starten i 1993, og for jubilæet hædrede DBU tirsdag de frivillige og børnene på stadion i Ejby med landsholdstrøjen, der er produceret i anledningen af 25 års-jubilæet for EM-triumfen i Sverige. Foto: Anders Fallesen

Ejby med 25 år i fodboldskolens tjeneste

Køge - 06. juli 2017 kl. 10:12 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor mange her ved, at det i år er 25 år siden, at Danmark triumferede ved EM i fodbold?, ville Peter Roslev fra DBU Sjælland gerne vide, da han tirsdag kort før middag var taget til Ejby for at hylde byens fodboldskole.

Bedømt ud fra de lidt blandede ja- og nej-råb fra de 80 ivrige fodboldskolebørn er det - indtil videre i hvert fald - langtfra almenviden i denne generation, at landsholdet sensationelt vandt Europamesterskabet den juni aften i 1992.

Men drengene og pigerne gør gerne deres for, at der igen skal opstå en generation af gyldne fodboldspillere hertillands, og de er derfor en del af DBU's fodboldskole i Ejby. En fodboldskole, der som én af blot 34 rundt i Danmark har været med hele vejen, efter at fodboldskolekonceptet blev grundlagt i 1993 i kølvandet på EM-triumfen.

For de 25 års deltagelse i DBU's fodboldskoler blev trænere, ledere og spillere hædret med en specialproduceret jubilæumstrøje, som der blot findes 1.000 af.

- I har hvert eneste år stillet op og arrangeret en fantastisk uge for vores børn og fremtidige fodboldtalenter, og det skal der lyde en stor tak for, sagde Peter Roslev til den begejstrede forsamling.

Fodboldskoleleder Dan Andersen har været med i mere end halvdelen fodboldskolens levetid i Ejby, og for ham er det gode fællesskab og stemning helt unik. I år er det især positivt, at man for første gang længe har en hel pigegruppe med på fodboldskolen, mener han.

- Der bliver gjort en stor indsats for at få pigerne til at spille fodbold, og det er virkelig dejligt, at vi har så mange med i år, siger Dan Andersen, der med et smil modtog jubilæumstrøjen som symbol på 25 år i fodboldskolens tjeneste.

Gennem de 25 år har flere end 600.000 børn og flere end 80.000 trænere og assistenter været med til at gøre DBU's fodboldskoler til en bragende succes.