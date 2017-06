Udvalg og forvaltning tager en runde mere med borgerne i Ejby for at klarlægge, hvilken linjeføring den kommende cykelsti mod Køge skal følge. Her ses et ældre billede af Lyngvej, som er én af vejene, der er med i puljen. Foto: Dorte Larsen

Ejby-cykelsti skydes til hjørne: Nye drøftelser venter

Køge - 17. juni 2017

Tre løsninger har indtil videre været i spil til en kommende cykelsti mellem Ejby og Køge; enten en linjeføring ad Harekærvej og Lyngvej, en rute via Salbyvej eller en rute ad Ejbyvej, som støder til Ringstedvej ind mod Køge.

Men lige foreløbig kommer intet til at ske. Teknik- og Miljøudvalget skulle efter planen have valgt linjeføring torsdag eftermiddag, men det blev her skudt til hjørne, skriver DAGBLADET.

Udvalget ønsker et borgermøde med alle, som har lyst til at byde ind, for nok engang at kaste lys over, hvilke præferencer borgerne fra Ejby har.

Ved et møde med repræsentanter fra Ejby Borgerforening den 10. maj stod det ellers klart, at hovedparten her ønsker linjeføringen, der går via Salbyvej og Ll. Salby ind mod Køge.

- Måske får vi samme konklusion ved borgermødet, men vi tager gerne en runde mere for at være sikre på, at det er helt repræsentativt, siger Mette Jorsø (V), teknik- og miljøudvalgsformand, til DAGBLADET.

Der er i alt afsat 4,367 millioner til cykelstien mellem Ejby og Køge.