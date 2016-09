Kate Kaspersen, beboerformand i Uglevænget i Ejby, stod torsdag frem i DR1?s forbrugermagasin Kontant. Sagen handler om opførelsen af et almennyttigt boligbyggeri, hvor meget gik galt, hvilket siden har fået store konsekvenser for lejerne. Foto: Anders Fallesen

Efter tv-program: Lejere samler sig i kamp mod byggesjusk

Køge - 09. september 2016 kl. 15:13 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Særdeles spændte sad de foran tv'et torsdag aften og ventede på, at DR1's forbrugermagasin »Kontant« skulle rulle over skærmen.

Samlet var 12 beboere fra de i alt 47 lejligheder på Uglevænget i Ejby, som torsdag dannede ramme om et kritisk Kontant-program,

Det skriver DAGBLADET.

Kritisk, fordi lejlighederne siden deres opførelse få år tilbage har døjet med en lang række fejl og mangler til stor gene for beboerne. Eksempelvis genveksanlæg, der ikke virker, og som giver høje el-regninger eller fugtskader og rotter i væggene. Ikke alle lejligheder har været lige hårdt ramt, men alle lejligheder har i et eller andet omfang døjet med følgerne af byggesjusk, fortæller beboerformand Kate Kaspersen torsdag eftermiddag, da hun viser DAGBLADET rundt forud for torsdagens tv-udsendelse.

- Der er ingen undtagelser. Alle herude har oplevet forskellige problemer, siger beboerformanden, som sammen med tre andre beboere stiller op i udsendelsen.

- Vi kunne jo godt vælge at pege fingre ad alle mulige, blandt andet byrådet, men det kommer vi jo ingen vegne med. Vores boliger bliver ikke bedre af, at vi står og peger fingre ad alle parterne. De eneste, vi kan pege fingre ad, er dem, som har bygget det. De har udnyttet det ellers gode system, vi i Danmark har for vores almennyttige boliger, og byggeriet bærer præg af sjusk og manglende tilsyn. Man får jo, hvad man betaler for, siger Kate Kaspersen til DAGBLADET.

Beboerformanden beretter desuden om et styrket sammenhold i bebyggelsen, fordi mange af lejerne i denne sag er i samme båd.

I tv-udsendelsen kontaktes Anders Horsbøl, som er direktør for Ambo Byg og Rådgivning. Firmaet har opført lejlighederne, og ifølge ham er der flere årsager til, at sagen har trukket ud. Han fortæller, at man siden december har haft et godt forløb med boligforeningen, men at entreprenøren, som skulle reparere skaderne siden gik konkurs. Derudover er Byggeskadefonden ifølge Horsbøl først nu vendt tilbage til Ambo Byg og Rådgivning, hvilket betyder, at udbedringerne først er gået i gang for en uge siden.

- Men vi er fuldstændigt enige med jer og beboerne i, at der er en alenlang liste med fejl og mangler, sagde Anders Horsbøl til Kontant torsdag..