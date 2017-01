Ifølge nogle af de nærmeste naboer er piloteringsarbejdet på Søndre Havn skyld i flere skader på deres huse. Foto: Simon de Visme

Efter revner i huse: Politikere vil følge byggeprojekt nøje

Køge - 28. januar 2017 kl. 09:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Simon de Visme

Beboere på Norgesvej og Strandpromenaden i Køge klagede i en artikel i DAGBLADET Køge tirsdag den 24. januar over stigende problemer med revner i deres huse. Ifølge beboerne skyldes skaderne det store byggeprojekt på Søndre Havn, og nu har Køge Kommune valgt at sætte øget fokus på sagen.

På et møde torsdag i Teknik- og Miljøudvalget blev byggeriet drøftet. Det står efterfølgende klart, at der i øjeblikket ikke kan meddeles endelig byggetilladelser, før der foreligger en sammenhængende støj- og vibrationsplan. En plan, som udvalget skal godkende.

Selvom det såkaldte piloteringsarbejde er sat på pause, besluttede et flertal i Teknik- og Miljøudvalget at godkende test med prøveramning med dispensation for støjgrænser. Politikerne er dog klar til at følge testene nøje.

- Vi skal jo videre på en fornuftig måde, og det gør vi kun ved at prøve os frem. Sammen med virksomhederne må vi finde ud af, hvordan vi gør det bedst muligt, siger Mette Jorsø (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Hun pointerer, at byggeriet indtil videre »har fulgt det, der skal følges«.

- Målingerne er blevet overholdt og har ikke slået ud nogle steder. Derfor er hele sagen også kommet lidt bag på os, siger Mette Jorsø og fortsætter:

- Men selvfølgelig skal ingen få ødelagt deres huse, og hvis det er sket, skal de have den hjælp, de har brug for. Derfor vil vi i kommunen nu se, hvordan vi kan hjælpe borgerne og fortsætte processen sammen med dem.

Mens flertallet stemte for prøveramningerne, var Enhedslisten og SFs udvalgsmedlemmer imod. De savner både en vurdering af grundvandsforholdene og en nærmere analyse af de nærliggende bygningers tilstand.

- Jeg forstår det slet ikke. Man vil fortsætte med at banke med samme styrke, selvom vi kan se konsekvensen af det på husene, siger Torben Hack (SF), der er medlem af Teknik- og Udvalget.

Han mener, at man burde have lavet prøveramningerne med en anderledes og blødere metode, mens beboerne også burde inddrages i langt højere grad.

- Vi skulle have haft et møde med borgerne og taget en åben dialog for at vise, at vi også tager hensyn til dem. Det havde været en ærlig måde, siger Torben Haack og uddyber.

- Jeg har ikke meget respekt for, det der sker lige nu, og i sidste ende går det ud over borgerne. Jeg har ikke noget imod, at man bygger dernede, men det skal ske i et fornuftigt samarbejde mellem bygherre og beboere.

Mandag den 30. januar klokken 17.00 i Tapperiet er der borgermøde om byggeriet på Søndre Havn. Mødet var i første omgang arrangeret af Køge Kyst, men nu har kommunen og Teknik- og Miljøudvalget valgt at tage over, fortæller Mette Jorsø.