Efter flere år ved krematoriet: Mindesten retur fra skammekrogen

Mindestenen for Træskoslaget blev fjernet fra sin oprindelige plads, da KØS ville renovere museets forplads. Efter mange protester fra Køge-borgere vender mindestenen nu retur.

Køge - 18. august 2017 kl. 15:07 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste år har mindestenen for det berømte Træskoslaget i 1807 henslæbt tilværelsen ved Køge Krematorium. Stenen blev forvist fra sin plads på Nørregade, fordi KØS ikke ville have den stående, da man skulle lave ny forplads til museet. Men efter massive og årelange protester fra borgere og foreninger, kommer mindestenen retur til ære og værdighed. Det skriver DAGBLADET Køge.

Mindestenen stod i mange år foran den daværende Brochmands Skole i Nørregade. Men i forbindelse med renoveringen af KØS' forplads blev den sendt i skammekrogen på Køge Kirkes grund ved krematoriet - til stor fortrydelse for mange Køge Borgere. DAGBLADET har således bragt adskillige læserbreve de seneste år med krav fra borgere om at få mindestenen retur. Det sker nu som optakt til 210-året for den mindeværdige slag i 1807, hvor det er lykkes at finde en placering til mindestenen tæt på sin oprindelige plads.

- Det er vores opfattelse, at genplaceringen af mindestenen på KØS-forpladsen under det gamle historiske platantræ i særdeles fin grad matcher den kunstneriske forplads med de 111 hvide plateauer af billedkunstner Ann Lislegaard. Pludselig ser vi kunsten gå hånd i hånd med Køges fortid - et hvidt kunstværk som et symbol på nutiden og fremtiden og den rå granit - mindestenen - der skyder op for, at vi skal erindre og lære af fortiden, siger Bruno Juul, der er næstformand i Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn.

Træskoslaget stod den 29. august 1807 ved Køge og Herfølge mellem engelske landtropper, der belejrede København, og det danske landeværn.

Englænderne landsatte 30.000 soldater omkring København og truede med at bombardere byen, hvis danskerne ikke overgav flåden til dem. På det tidspunkt befandt den danske hær sig i Holsten. Derfor valgte kongen at mobilisere Landeværnet på Sjælland, Falster, Lolland og Møn. Styrken blev sendt afsted til København, men den kom kun til Køge, hvor engelske generalmajor Wellesley mødte danskerne med næsten 7.000 soldater.

De 5.500 danske landværnssoldater var dårligt udrustede, samlet i al hast - og havde ikke en ærlig chance mod de dygtige og krigsvante englændere. Med trommer og sækkepiber fik englænderne hurtigt overtaget. Overmagten var for stor, og danskerne flygtede gennem Køges gader og smed undervejs udrustning og træsko for at kunne løbe hurtigere, deraf navnet Træskoslaget. Dagen sluttede klokken 16 med dansk overgivelse ved Herfølge Kirke - og slaget var forbi.

Få dage efter bombede englænderne København og stjal den danske flåde.