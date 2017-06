Efter 42 års ventetid: Spadestik til østvendte motorvejsramper

Fire årtiers ønsker bliver opfyldt, når tilkørselsramper i retning mod øst i efteråret 2018 står klar ved afkørsel 33 på Vestmotorvejen. Fredag var der første spadestik på et anlæg, som først Skovbo og derefter Køge Kommune har kæmpet for siden 80'erne. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Det har været et spørgsmål om at få staten til at acceptere behovet, og dernæst finde pengene, siger Flemming Christensen (K), der med en gravemaskine tog den første skovlfuld jord.

- Allerede i 1975, da motorvejen blev åbnet, begyndte vi at tale om, at vi gerne ville have ramper, der vendte mod øst. I 1980, da jeg var viceborgmester, talte borgmester Ole Hansen og jeg om, at vi ville betale det halve, hvis man kunne få lavet østvendte ramper. Men det blev ikke til noget, siger Bendt Lundsbjerg, der er tidligere byrådsmedlem og nu byrådskandidat for Nærdemokratiet.