EL vil have lokalt produceret ældremad

Ét af Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2016 er, at flere af Køge Kommunes ældre skal have større glæde af måltidssituationerne og på den måde opleve en stigende livskvalitet og større glæde ved at spise sammen.

- For mig er det vigtigt, at der er et helt frit valg for den enkelte borger. Vores kontrakt med leverandøren Det Danske Madhus udløber, ja, men der er også andre, der kan løfte den opgave. Og så synes jeg, at det er lidt »poppet« at bringe det på bane nu, for vi er allerede i gang med at ændre retning på området for at sikre bedre kvalitet og et friere valg, siger han.