Dyresager trækker ud: DF kræver redegørelse

Køge - 24. februar 2017 kl. 15:00 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Sagerne om de mishandlede hunde i Hyllinge og Haslev på Sjælland har fået Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører på banen.

Karina Due (DF) kræver nu, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kommer med en redegørelse for sagsbehandlingstiden i dyresager.

I 2014 tog det hele 402 dage at afgøre sager om dyr.

- Hvis sagsbehandlingstiden ikke er gået ned, men måske op, må jeg jo stille ministeren paragraf 20 spørgsmål om, hvad i alverden han har gjort ved det her, siger Karina Due og fortsætter:

- Jeg har en klar fornemmelse af, at tiderne i hvert fald ikke er gået ned.

402 dage er alt for lang tid i dyresager, mener Karina Due.

- Vi vil have, der skal dømmes hurtigt og hårdt, når der er folk, der mishandler dyr. Det går bare ikke med lange sagsbehandlingstider.

Problemet er blandt andet, at dyrenes ejere kan fortsætte med at holde dyr, indtil sagerne er afsluttet.

Den store hundesag fra Hyllinge på Sydsjælland med 91 vanrøgtede hunde er eksempelvis stadig ikke afgjort, selvom den startede i 2015, og der er ikke noget til hinder for, at ejeren starter et nyt opdræt, mens sagen står på.

I særligt alvorlige tilfælde har politiet dog mulighed for midlertidigt at fratage ejerne retten til at holde dyr, men den mulighed blev ikke brugt i Hyllinge-sagen, selvom fire af de 91 vanrøgtede hunde døde kort efter afhentning.

Maria Jepsen, der er specialanklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, bekræftede tidligere på ugen over for avisen, at den midlertidige fratagelse retten til at holde dyr ikke var taget i brug i Hyllinge-sagen.

Og det er ikke godt nok, lyder det fra Karina Due, der vil have politiet til at benytte sig af muligheden oftere.

- Vi har givet politiet redskaberne til, at de kan gå ind og frakende ejerne retten til at holde dyr, men de bliver tilsyneladende ikke brugt, siger Karina Due og fortsætter:

- Området bliver bare ikke prioriteret i alle politikredse, og det vil vi ikke finde os i.