Køge Kommune blev overrumplet af aftalebrud om forlænget gratis parkering ved Fakta og Irma her i stationsområdet, der frygtes at give unfair konkurrence i handelslivet. Genforhandlinger med TK Development kan være vejen frem, lyder det. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Dyb frustration efter aftalebrud i parkeringssag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dyb frustration efter aftalebrud i parkeringssag

Køge - 04. august 2017 kl. 14:13 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommunes teknik- og miljøforvaltning går i en skarp sagsfremstilling i kødet på samarbejdspartneren TK Development i sagen om betalingsparkering, skriver DAGBLADET.

Det sker efter, at det i foråret kom frem, at der hen over hovedet på kommunen var truffet beslutning om at udvide den gratis parkeringstid ved de kommende Irma- og Fakta-supermarkeder i stationsområdet, hvilket får Køge Kommune til at frygte for unfair konkurrencevilkår for det eksisterende handelsliv. Forvaltningen kalder det i sagsfremstillingen for »utilfredsstillende« og kategoriserer det som et aftalebrud.

Også kommunens tre Køge Kyst-bestyrelsesmedlemmer, borgmester Flemming Christensen (K), Mette Jorsø (V) og Marie Stærke (S), er misfornøjede over forløbet, fortæller de hver især til DAGBLADET.

- Det er på ingen måde tilfredsstillende for os, at de pludselig kan tilbyde deres kommende lejere en ekstra halv times gratis parkering, uden at vi kan gøre noget ved det. Men både kommunens og Køge Kysts jurister har drøftet spørgsmålet, og der er delte meninger om, hvor god en sag vi har, siger Flemming Christensen til avisen.

Marie Stærke supplerer:

- Jeg bliver da forarget over, at vi skal trues med sagsanlæg, bål og brand, hvis vi ikke overholder vores del, mens de så kan gøre dette. Det burde være sådan, at hvis der var 30 minutters gratis parkering ved Irma og Fakta, var der også 30 minutter på Torvet, i Brogade etc, siger socialdemokraten.

Fra Venstres Mette Jorsø lyder det:

- Jeg må blankt erkende, at jeg er overrasket over, at så mange elementer af den er bestemt fra anden side, for jeg er da glad for tanken om, at vi med 27 demokratisk valgte byrådsmedlemmer bør og skal sætte kursen. Men det har været svært i denne sag, hvor der er kommet mange udefrakommende krav, siger hun, som dog ikke ønsker at ikke give konkrete eksempler på de elementer, der er bestemt fra anden side og som nu presser kommunen.

Hun tilføjer i stedet, at de knaster, der kan fjernes, skal fjernes.

Sagsfremstillingen var på den lukkede dagsorden i Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj, og DAGBLADET har fået adgang til den via en anmodning om aktindsigt.

TK Development er trods flere henvendelser ikke vendt tilbage med en kommentar. Læs meget mere i fredagens DAGBLADET.

relaterede artikler

Gratis betalingsparkering: Borgere slipper for bøder de første 14 dage 01. august 2017 kl. 12:38

Politisk enighed om at ændre parkeringsregler 31. juli 2017 kl. 13:16

Enhedslisten: Betalingsparkeringen er en ommer 29. juli 2017 kl. 18:00