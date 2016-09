Drømmesyn på handelsskolen

- På skolen her er eleverne fokuseret på deres studie og faglighed. Med udstillingen bliver de præsenteret for noget mere frit og flydende. Det bliver spændende at se hvordan de unge mennesker på Køge Handelsskole tager i mod udstillingen. Netop på et uddannelsessted er alt bundet op på fakta - her arbejdes med konkret og håndgribelig viden og teorier. Udstillingen giver er rum til drømme i dagligdagen. Måske burde man give sig tid til at drømme, fordybe sig og lege. I den sidste ende kan det gøre den enkelte til et mere helstøbt menneske. Måske.