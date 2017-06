Se billedserie Racerkøreren Aske Nygaard Bramming klarede sig godt på Ring Djursland i sin nye bil fra DreistStorgaard. Foto: CLAUS NYGAARD

Send til din ven. X Artiklen: DreistStorgaard på podiet to gange Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DreistStorgaard på podiet to gange

Køge - 15. juni 2017 kl. 13:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15-årige Aske Nygaard Bramming var skarp bag rattet i Køge-advokaternes Formel 5-racerbil på Ring Djursland forleden, da anden afdeling af Formel 5 mesterskabet blev afviklet side om side med bl.a. DTC og Formel 4. Aske kørte to podiepladser hjem ud af tre mulige.

Det blev til en 2. plads i Heat 1 og en 2. plads i Heat 2. I Heat 3 fik bilen en snurretur efter en påkørsel bagfra, og Aske faldt fra en 2. plads til en 4. plads. Heldigvis blev han på banen og kunne fuldføre løbet uden store skader. Absolut en godkendt indsats fra den unge racerkører, der høster ros for sine resultater.

Det er første sæson, Aske kører Formel racerbil i formel 5, hvor han ellers kommer fra gokart. Han har allerede været på podiet fire gange ud af seks mulige. Det blev til to 3. pladser i åbningsløbet på Jyllandsringen, der nu blev byttet til to 2. pladser på Ring Djursland. Og det er ikke en nem bane at køre på.

"Ring Djursland er en udfordrende bane, fordi den er i kuperet terræn. For enden af den korte langside kører du ud over en bakketop med 170 km/t. Du kan ikke se, hvad der er foran dig, vejen forsvinder under dig og når du igen har fokus på banen, skal du ind i et 180 graders venstresving. Det gælder om at have is i maven og tungen lige i munden", griner Aske.

Fordi der til dette løbsarrangement var inviteret en ekstra bilklasse med som deltagere, var træningen skåret væk. Aske havde aldrig tidligere kørt på Ring Djursland, så første gang han satte foden på speederen var i tidtagningen. Her blev det til en godkendt 3. plads, hvilket igen beviser hans kvaliteter.

"Jeg have forberedt mig til løbsweekenden ved at teste i bilen på Padborg Park, og jeg har været i simulatortræning. Men det er selvfølgelig specielt at rulle ud på banen direkte til tidtagning," siger Aske og fortsætter med et smil: "Okay, så er det heller ikke værre. Speederen sidder stadig i højre side!"

Hos Køge-Advokaterne er der stor tilfredshed med weekendens race. "For os var det selvfølgelig helt specielt. Vi har aldrig før haft en racerbil med i et racerløb. Og vi fik set Aske levere rigtigt gode resultater både på banen og i TV.", siger Svend-Aage Dreist Hansen.

DreistStorgaard stiller ikke krav om podieplaceringer. "Aske er en ung racerkører, og han udvikler sig stadig. Undervejs kan du både overraske og imponere. Aske har dét i sig, og vi ser frem til, at han både overrasker og imponerer os og publikum i racerbilen", slutter Søren Storgaard.